СБУ предотвратила теракт в Мариуполе, обнаружив тайник боевиков с бомбами (фото)

Об этом сообщает ресурс 0629 со ссылкой на ведомство.

В районе села Калиновка, Новоазовского района, вблизи дороги среди комплекса заброшенных строений, обнаружен склад оружия и боеприпасов, с помощью которых террористы т.н. "ДНР" хотели совершить диверсию на территории Мариуполя. Неустановленные особы проживают на террритории Новоазовского района и являются членами незаконных вооруженных формирований, воюющих против ВСУ.

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На месте было обнаружены четыре противотанковые мины, тротиловая шашка и две мины с электродетонаторами. По предварительной оценке экспертов данные предметы представляют собой фугасное взрывное устройство большой мощности.

Взрывоопасные предметы были уничтожены силами Управления СБ Украины. На данный момент проводятся оперативно следственные действия с целью установления обстоятельств преступления и личностей, причастных к нему.