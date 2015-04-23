В Донецкой области взорвали поезд, движение по железной дороге приостановлено

Как сообщили в пресс-службе МВД, в 09.45 в дежурную часть линейного отдела на станции Волноваха поступила информация от работников железной дороги о том, что во время движения поезда под тепловозом взорвался неизвестный предмет.

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Происшествие произошло на неподконтрольной Украине территории, на перегоне станций "Южно-Донбасская-Еленовка".

"При взрыве повреждена ходовая тележка и топливный бак половины тепловоза. Пожара и схождения вагонов не произошло. Пострадавших нет. Движение поездов на указанном участке приостановлено", - говорится в сообщении.

Происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по признакам ст. 113 Уголовного кодекса ("диверсия").