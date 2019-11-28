Зверобой считает, что "посягательство на жизнь" президента ей инкриминировать не могут
Волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) считает, что "посягательство на жизнь" президента Украины ей инкриминировать не могут.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в эфире одного из телеканалов после обыска.
По словам Зверобой, "посягательство на жизнь" ей могут инкриминировать, только "если бы у меня здесь (при обыске - УНИАН) нашли вообще что-то, чем я могу его взорвать, или что там, что они ищут".
"Но поскольку у меня ничего не нашли, это какая-то пустая угроза, которая абсолютно безосновательная", - подчеркнула она.
Как отметила Зверобой, "распиарили по всему телевидению вырванный из контекста ее разговор" с народным депутатом Софией Фединой, который был записан и обнародован после встречи президента Владимира Зеленского в Золотом с добровольцами.
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Волонтер отметила, что "не следует вести себя по-хамски" с "людьми, которые защищают Родину", ведь может случиться "все, что там мы по списку объясняли с Фединой".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, следователь Государственного бюро расследований, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" проводили обыск в квартире Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.
Правоохранители пришли в квартиру волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь потребовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.
В конце октября Федина и Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках для жизни президента.
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Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красивое, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала тогда Федина.
В Государственном бюро расследований начали следствие по фактам угроз президенту.
26 ноября следователи ГБР направили в Генеральную прокуратуру проекты сообщения о подозрении и представления на снятие неприкосновенности с Федины. Ее подозревают в угрозе убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).