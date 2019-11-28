Зверобой считает, что "посягательство на жизнь" президента ей инкриминировать не могут

По словам волонтера, у нее во время обыска "ничего не нашли", и "это какая-то пустая угроза, которая абсолютно безосновательная".

Волонтер Маруся Зверобой (Елена Биленькая) считает, что "посягательство на жизнь" президента Украины ей инкриминировать не могут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в эфире одного из телеканалов после обыска.

По словам Зверобой, "посягательство на жизнь" ей могут инкриминировать, только "если бы у меня здесь (при обыске - УНИАН) нашли вообще что-то, чем я могу его взорвать, или что там, что они ищут".

"Но поскольку у меня ничего не нашли, это какая-то пустая угроза, которая абсолютно безосновательная", - подчеркнула она.

Как отметила Зверобой, "распиарили по всему телевидению вырванный из контекста ее разговор" с народным депутатом Софией Фединой, который был записан и обнародован после встречи президента Владимира Зеленского в Золотом с добровольцами.

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Волонтер отметила, что "не следует вести себя по-хамски" с "людьми, которые защищают Родину", ведь может случиться "все, что там мы по списку объясняли с Фединой".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 ноября, следователь Государственного бюро расследований, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" проводили обыск в квартире Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в квартиру волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь потребовал от Зверобой и других присутствующих отдать мобильные телефоны.

В конце октября Федина и Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября. Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках для жизни президента.

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Они подчеркивали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой. "Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красивое, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала тогда Федина.

В Государственном бюро расследований начали следствие по фактам угроз президенту.

26 ноября следователи ГБР направили в Генеральную прокуратуру проекты сообщения о подозрении и представления на снятие неприкосновенности с Федины. Ее подозревают в угрозе убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).