Каждый пятый украинец может пострадать от землетрясения

Специальные станции фиксируют незаметные для основной части населения толчки едва ли не ежедневно, говорится в сюжете ТСН.

Это происходит преимущественно из-за близости к опасной территории – румынской горной зоны Вранча. Хотя изредка возникают и местные колебания. Только за последние два года Украину трясло дважды.

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В ноябре прошлого года землетрясение из Румынии докатились до Одесской области, а полгода назад местное землетрясение колебал городок Гадяч на Полтавщине.

Сейсмологи называют наиболее активными районами Прикарпатье и Львовскую, Одесскую и Днепропетровскую область.

В общем потенциально опасных районов относится 120 тысяч квадратных километров, на которых проживает 20% населения страны.