В сети показали фото последствий экокатастрофы в Крыму
20:21, 26 ноября 2019Экология
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Блогер описал ситуацию с водохранилищем как катастрофу, а ее причина - засуха.
Водохранилище высыхает / twitter.com/KrimRt
В сети показали печальные фотографии экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму, где исчезает Симферопольское водохранилище.
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Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Симферопольское водохранилище - один из крупнейших водоемов полуострова. По пересохшему дну водохранилища, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили", - написал он и опубликовал фото.
Ранее сообщалось, что в селе Кизиловое Балаклавского района (близ Севастополя) в аннексированном Крыму исчезло озеро.
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