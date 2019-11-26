В сети показали фото последствий экокатастрофы в Крыму

Блогер описал ситуацию с водохранилищем как катастрофу, а ее причина - засуха.

В сети показали печальные фотографии экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму, где исчезает Симферопольское водохранилище.

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Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Симферопольское водохранилище - один из крупнейших водоемов полуострова. По пересохшему дну водохранилища, которое еще совсем недавно было полностью покрыто водой, ходят люди и ездят автомобили", - написал он и опубликовал фото.

Ранее сообщалось, что в селе Кизиловое Балаклавского района (близ Севастополя) в аннексированном Крыму исчезло озеро.