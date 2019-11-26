Лицом "страны в смартфоне" стала украинка – польская модель (фото)

Победителя выбирали, учитывая три фактора: реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил; фото нравилось другим пользователям и его отмечали; человеку на фото должно быть более 18 лет.

Министерство цифровой трансформации выбрало победителя открытого конкурса, чье фото разместят на демоверсии электронного водительского удостоверения.

Конкурс объявили еще на прошлой неделе. В министерстве также сообщили о 3 тысячи желающих.

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Победителя выбирали, учитывая три фактора: реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил; фото нравилось другим пользователям и его отмечали; человеку на фото должно быть более 18 лет.

Согласно результатам голосования, победительницей стала украинка Александра Ободянская. В 2018 году она получила грант по международной стипендиальной программе International Scholarship Programme of WSB University, поэтому сейчас учится в Польше.

«Александре не безразлична судьба нашей страны, поэтому она стремится приобщиться к предстоящим изменениям. Мы гордимся украинцами, которые достойно представляют Украину за рубежом», – заявили в министерстве.

Также Ободянская работает в польском модельном агентстве.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил конкурс на лицо для демоверсии электронных водительских удостоверений, которое выберут 23 ноября.

"Прикрепите в комментарии свое фото. Наша команда выберет победителя из 10 лидеров. Нам нужно найти человека до 14:00 в ближайшую субботу. Поехали!", - отметил вице-премьер.