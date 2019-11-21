Минцифры ищет "лицо" для электронных водительских прав

Ведомство ищет человека, чье лицо будет размещено на демоверсии электронных водительских удостоверений.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров объявил конкурс на лицо для демоверсии электронных водительских удостоверений, которое выберут 23 ноября.

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Об этом вице-премьер Федоров сообщает на своей странице в Facebook.

"Хотите стать лицом цифрового государства? Вас будут узнавать десятки миллионов людей!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время мы проведем презентацию мобильного приложения "Дія".

"Мы ищем человека, чье лицо будет размещено на демоверсии электронных водительских удостоверений. Каждый, кто установит себе приложение или увидит его в App Store или Google Play на welcome экране, увидит вас! Поверьте, это будут миллионы людей. Придумаете сами, как использовать такую ​​узнаваемость", - подчеркивает издание.

"Прикрепите в комментарии свое фото. Наша команда выберет победителя из 10 лидеров. Нам нужно найти человека до 14:00 ближайшей субботы. Поехали!", - отметил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 23 октября принял ряд решений, которые позволят в ближайшее время запустить некоторые онлайн-услуги, среди них – мобильное приложение для водителей.