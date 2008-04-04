Во Львове эвакуируют людей: будут взрывать 250-килограммовую бомбу

Во Львове 3 апреля во время рытья экскаватором котлована под фундамент многоэтажного жилого дома на улице Пасечной была выявлена 250-килограммовая фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН начальник пресс-центра Главного управления МЧС Украины во Львовской области Павел ВАСИЛЕНКО.

По его словам, авиабомба снаряжена двумя действующими взрывателями, один из которых оказался поврежденным, что делает невозможным вывоз опасного боеприпаса для обезвреживания на специальный полигон, поскольку он может сдетонировать по пути. Поэтому обезвреживание авиабомбы будет проводиться сегодня на месте находки, то есть в микрорайоне “Пасечный”, что неподалеку от центра Львова.

"Сейчас специалисты проводят экспертизу относительно наиболее безопасного и эффективного обезвреживания авиабомбы, а также расчеты, чтобы взрывная волна не повредила городские коммуникации и жилые дома. Данной операции присвоена высшая степень опасности, поскольку это составляет угрозу для жизни людей”, - сказал П.ВАСИЛЕНКО.

Он сообщил, что на данное время началась эвакуация жителей прилегающих домов.

Поскольку фугасная авиабомба может сдетонировать в любой момент, было принято решение провести обезвреживание ее уже сегодня, не оставляя на ночь, после проведения всех необходимых расчетов и предпринятия мер безопасности, добавил П.ВАСИЛЕНКО.