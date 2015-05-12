В Макеевке ФСБ зачистила всех "неугодных боевиков" - Тымчук

Об этом пишет руководитель "Информационного сопротивления" народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.

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"В Макеевке "органы безопасности ДНР" (в реальности - несколько групп сотрудников ФСБ РФ при участии "особо доверенных" боевиков из бандформирования "Оплот") зачистили всех "неформатных ополченцев", с которыми возникали проблемы в плане создания "армии новороссии" в контексте подчинения единому командованию – т.н. "казаков", российских монархистов, членов мелких бандформирований, занимающихся в основном мародерством и грабежами", - говорится в сообщении.

По данным Тымчука, в настоящий момент сотрудники ФСБ РФ проводят "воспитательную работу" с представителями Макеевской "местной власти" на предмет более усиленной "мобилизационной работы" в регулярную армию "ДНР".

Как сообщал УНИАН, в Макеевке между прибывшими из РФ наемниками-кавказцами ("кадыровцами") и местными боевиками происходили вооруженные конфликты.