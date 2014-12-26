В Макеевке кадыровцы и местные боевики обстреливают друг друга

Об єтом сообщает "Информационное сопротивление".

В ходе конфликтов зафиксировано несколько случаев применения стрелкового оружия, есть раненые с обеих сторон.

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Как сообщал УНИАН, спецгруппа сил АТО под Мариуполем уничтожила вражеский танк и восемь российских военных.