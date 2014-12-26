В Макеевке кадыровцы и местные боевики обстреливают друг друга
08:12, 26 декабря 2014Политика
0
В Макеевке возобновились конфликты между прибывшими из РФ наемниками-кавказцами («кадыровцами») и местными боевиками.
REUTERS
Об єтом сообщает "Информационное сопротивление".
В ходе конфликтов зафиксировано несколько случаев применения стрелкового оружия, есть раненые с обеих сторон.
Читайте такжеГПУ: из-за долларов между "кадыровцами" и российскими наемниками возникают противостояния
Как сообщал УНИАН, спецгруппа сил АТО под Мариуполем уничтожила вражеский танк и восемь российских военных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter