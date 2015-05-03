Аброськин сообщил о вооруженных разборках между «гвардейцами ДНР» и «казаками»

Об этом сообщил руководитель ГУ МВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

«30 апреля начались и продолжаются вооруженные разборки между «гвардейцами ДНР» (местные бандиты) и российскими казаками.

Несколько дней назад в Донецке «гвардейцы» разоружили группу российский казаков, базировавшихся в Буденновском районе, на Майской, 66. В результате перестрелки 4 «казаков» получили ранения различной степени тяжести», - сообщил Аброськин.

Читайте такжеБоевики "ЛНР" зачистили область от "казаков" атамана Козицына - Федичев

По его данным, в ответ «казаки стали отлавливать и задерживать «гвардейцев» по всему городу. Начались вооруженные стычки, на улицы вернулись «лихие 90-е». Российские казаки отстреливались от местных «гвардейцев» с пулеметов, а те, в свою очередь, подогнали БМП и с него же расстреливали их.

Как между собой высказываются местные бандиты (нецензурная лексика опущена): «Мародеров-казаков гоняли. У них в подвалах сидела куча гражданских, вымогали деньги с родственников, машины угоняли, воевать не хотят с нами. Приехали с России нажиться», - написал Аброськин.

Он также добавил, что локальные стычки бандформирований продолжаются до сих пор.