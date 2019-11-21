"Зачем вам б/у труханы?": моряк говорит, что россияне забрали с кораблей даже нижнее белье

В сети пользователи активно комментируют поступки российской спецслужбы.

Бывший военнопленный РФ моряк Андрей Эйдер утверждает, что россияне забрали из возвращенных кораблей нижнее бельё членов экипажей.

Об этом он написал в Facebook.

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«После всего пережитого, наверное, я не должен ничему удивляться, но... Даже плафоны с лампами украли... Вот у меня вопрос, ладно плиту для еды (она инверторная, ценная), но зачем плафоны воровать? Хотя то такое, у меня осталась всего одна пара нижнего белья, там было пар 20. Вот зачем вам б/у труханы?! Вот чего не пойму, никогда», – говорится в сообщении.

В то же время в сети пользователи активно комментируют поступки российской спецслужбы.

Напомним, бывший военный прокурор Анатолий Матиос опубликовал в Facebook фотографии повреждений возвращенных Россией кораблей.

На фото и видео военные показали перечень полученных от россиян повреждений – уничтоженное и похищенное оборудование. Кроме того, специалисты также осуществили противоминную проверку судов.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, их обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

17 ноября катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи, 20 ноября они уже прибыли в Украину, в порт Очакова.

Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко заявил, что россияне на упомянутых захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование.