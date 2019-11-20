Минобороны обяжет военных знать английский язык

В Минобороны уже определено специальное направление по изучению английского языка.

Украинских военных планируют обязать учить английский язык.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила заместитель министра обороны Алина Фролова.

«Это очень болезненный вопрос. Это не только о вступлении в НАТО, и об интеграции, но и о возможности читать на английском языке статьи, научные исследования и перенимать опыт других стран. Министерство обороны понимает, что это проблема и определило, что у нас будет специальное направление», — рассказала она.

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По словам замминистра, оно будет разложено на три компонента.

«Первый — ввести английский язык в систему военного образования. Это действенно, но требует времени, чтобы постепенно все Вооруженные силы в тех или иных формах проходили обучение. Второе — это способ срочно уладить наиболее проблемные вопросы — мы сделаем перечень должностей, для которых знание английского языка будет обязательным», — объяснила она.

Фролова отметила, что на это будет выделено год или два, однако «крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях, хорошо владели английским языком».

«И третье — идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО. В этих бригадах, все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку», — добавила она.