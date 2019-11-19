Минкульт обнародовал пятиминутный ролик об истории Украины

Клип под названием «История Украины - полная и бескомпромиссная, без украшений и попсы» завершается фразой: «Что будет дальше - зависит от тебя».

Министерство культуры, молодежи и спорта опубликовало на своем YouTube-канале анимационный клип об истории Украины. Читайте такжеМинкульт планирует создать украинскую электронную библиотеку В ролике изобразили эпоху Киевской Руси, времена Запорожской Сечи, Первой мировой войны и Советского Союза, сталинских репрессий, а также современные события - Революцию Достоинства и российскую агрессию против Украины. Клип под названием «История Украины - полная и бескомпромиссная, без украшений и попсы» завершается фразой: «Что будет дальше - зависит от тебя». Песню исполнила группа ТНМК, стихи - Артема Полежаки.

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