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Минкульт обнародовал пятиминутный ролик об истории Украины

16:41, 19 ноября 2019
Общество
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Минкульт обнародовал клип про историю Украины \ фото Dnepr24

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В ролике изобразили эпоху Киевской Руси, времена Запорожской Сечи, Первой мировой войны и Советского Союза, сталинских репрессий, а также современные события - Революцию Достоинства и российскую агрессию против Украины.

Клип под названием «История Украины - полная и бескомпромиссная, без украшений и попсы» завершается фразой: «Что будет дальше - зависит от тебя».

Песню исполнила группа ТНМК, стихи - Артема Полежаки.

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Теги: #новости Украины#Украина#история#Минкульт