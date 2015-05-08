"Информационные войска" посвятили видео Дню Победы

В сюжете видео мужчина мысленно разговаривает со своим умершим дедом-ветераном, рассказывая ему, что в Украине год продолжается война, а в Луганске российские танки расстреливают мирное население.

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"Раньше все думали, что нам угрожает Америка. Дед, ты не поверишь, в нашем с тобой цветущем Луганске ездят русские танки. Российские танки стреляют в мирных. Без объявления войны, как фрицы", - говорится в видео.

Вместе с тем, герой ролика предполагает, что танки с московского парада к 9 Мая могут поехать на штурм Мариуполя.