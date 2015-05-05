Макаревич снялся в украинском ролике ко Дню памяти (видео)

Ролик вышел в эфир украинских каналов.

"Какой-то момент Гитлер решил, что ему все сойдет с рук? В 1938 году, когда он напал на Чехословакию, а мир этого словно и не заметил? Или в 1939-м, когда Советский Союз подписал с Германией пакт о ненападении - и они вдвоем раздерибанили Польшу? Какие-то страны думали, что их это не коснется. Кто-то наблюдал из-за океана, в результате всего этого мир потерял 54 миллиона людей", - говорит музыкант на видео.

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