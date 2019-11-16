Опять похулиганил: Кива сделал из Медведчука Фредди Крюгера (фото)

Кива пошутил с Медведчука, отредактировав их совместное фото.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива после выходки с маской Джокера в зале Рады, решил выложить совместное с кумом Путина Виктором Медведчуком фото в Facebook.

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Оригинальную фотографию нардеп отредактировал, частично перевоплотив Медведчука на знаменитого американского маньяка из фильмов "Кошмары на улице Вязов" Фредди Крюгера.

Фотографию Кива подписал: "Пятничное", сделав и другую надпись: "Кошмар Слуг Сороса".

Это уже не первая выходка скандального депутата. Ранее Киву заметили за интимным поведением в зале Рады, которую он объяснил тем, что поправлял член. Позже нардеп принес в парламент "резиновое изделие".