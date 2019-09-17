Охранники Медведчука захватили землю на Трухановом острове – журналисты (видео)

Фирма "Шторм" заняла более 11 тыс. кв. м рекреационной зоны, где запрещено возведение частных сооружений.

Соратники народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука из частного охранного агентства "Шторм" устроили на Трухановом острове в Киеве базу, перекрыв доступ к Днепру.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

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Журналисты отмечают, что "Шторм" занял более 11 тыс. кв. м земли Труханова острова – рекреационной зоны, где запрещено возведение частных сооружений. Участок огражден высоким забором, который закрывает доступ к берегу.

На занятом участке, в частности, находятся двухэтажная жилая постройка, спортплощадка и брезентовая палатка, наподобие военной. На территории – постоянных движение, и ежедневно здесь находится с десяток охранников.

Фирма принадлежит соратникам Медведчука по его политическому движению "Украинский выбор" - Ивану Бойченко и Виктору Черному. Последний в настоящее время вместе с ним Медведчуком зашел в парламент в составе "Оппозиционной платформы – За жизнь". "Шторм" на протяжении последних лет занимается охраной Медведчука, его жены Оксаны Марченко и ряда их объектов недвижимости по всей стране. Информации о каком-либо другом клиенте этой компании найти не удалось.

По словам самого Виктора Черного, "Шторм" сейчас просто охраняет на Трухановом острове "некий объект". Однако назвать этот объект он отказался.

Сам же участок числится за районной общественной организацией "Клуб Козак". Эта организация, как выяснили журналисты, помогла Медведчуку в начале 2000-х получить около 10 га заповедной зоны на берегу Днепра. Вскоре эта земля была перепродана компании экс-министра доходов и сборов Александра Клименко "Голдвейн". Впоследствии там появилось угодья "Хантер Хаус" с гостиницей, вертолетной площадкой, собственной церковью и частным зоопарком. Именно там после бегства экс-министра нашли медведей, и двух редких амурских тигров.

Руководит районной ОО "Клуб Козак" Ян Марченко – в прошлом помощник нардепа Тараса Козака, однопартийца и бизнес-партнера Медведчука. Сам Марченко был совладельцем по меньшей мере 4 аграрных компаний, долей которых в 2017-м году стала владеть жена Виктора Медведчука – Оксана.

Кроме того, согласно финансовым отчетам партий, именно этот человек пожертвовал политсиле "За жизнь" более 1,5 миллиона гривень. Но по словам Виктора Медведчука, ни общественной организации, ни ее руководителя он так и не вспомнил.