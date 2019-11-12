Кива притащил в Раду "резиновое изделие" (видео)

Разумков ответил Киве, что депутаты не боятся резиновых масок.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива принес на трибуну Верховной Рады маску Джокера.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время принятия депутатской присяги Сергеем Рудиком.

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Буквально после последних слов присяги председатель ВР Дмитрий Разумков обратился к кому-то в сессионном зале с призывом не превращать парламент в "непонятно что". "Я не понимаю, что это за народный депутат, если у вас будет такое "удостоверение". Я понимаю, кто это, но, коллеги ... А можно снять маску?" - спросил Разумков.

После этого Кива подошел к трибуне, за которой стоял Рудик, и положил на нее маску Джокера, сказав несколько слов, которые невозможно было расслышать.

Разумков ответил: "Мы не боимся резиновых масок". Эти слова в сессионном зале встретили аплодисментами.

После этого кто-то из народных депутатов взял эту маску и сбросил на пол, а дальше ее передали работникам Аппарата ВР, работающим в сессионном зале.

Кива начал ходить по сессионном зале и искать маску. Он обратился к Разумкову, а тот ответил ему, что не брал его «резиновые изделия». Когда Кива понял, где маска, то забрал ее и вышел с ней из сессионного зала.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов не есть в сессионном зале и не удовлетворять "любые другие физиологические потребности".