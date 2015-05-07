Со стороны ГСЧС в операции по эвакуации украинцев из Непала проколов не было - Шкиряк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

На вопрос о детали для самолета, которую необходимо было отправить с Украины для ремонта, Шкиряк ответил, что ее прислали сразу, но она долго проходила таможенный контроль, а после ее установки на самолет оказалось, что она не совсем соответствует необходимым нормам.

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"Для меня дико читать, когда нас обвиняют в том, что самолет не вылетает. Я вам даю гарантию, что если бы сценарий, предложенный нами..., был осуществлен, тогда бы я, наверное, имел все полномочия отвечать за этот процесс, ибо это ложилось на наши плечи. В данной ситуации это, действительно, компетенция Минобороны", - сказал Шкиряк.

По его словам, он, "при всем уважении к Минобороны, не будет козлом отпущения". Как считает Шкиряк, неудачи, которые произошли, имеют "одну-единственную причину". "Неисправность самолета и несвоевременная возможность вылететь за нашими гражданами", - заявил он.

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Шкиряк отметил, что "тот сценарий реализации эвакуации наших граждан из Непала, который разрабатывался нами до отлета Ил-76 и уже после, когда не было понятно, вылетит или не вылетит, был бы более эффективным и более дешевым, чем тот, который был реализован".

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. После него было зафиксировано около 90 повторных толчков магнитудой от 3,2 до 6,9. Землетрясение было названо самым сильным более чем за 80 лет. Стихия, по последним данным, полностью разрушила 191 тыс. домов, еще 175 тыс. домов повреждены. Количество жертв землетрясения в Непале составляет почти 7,7 тыс. человек, пострадавших - 16 тыс. 390 получили ранения.

30 апреля для эвакуации украинцев из Непала вылетел самолет Ил-76 Министерства обороны. Он совершил посадку в Дели, где выяснилось, что самолет требует ремонта. Детали для ремонта передавали с Украины. Самолет смог забрать украинцев из столицы Непала - города Катманду - лишь 5 мая.

7 мая около 4.00 в международный аэропорт "Борисполь" на самолете Ил-76 прибыли 76 украинцев и 11 иностранцев, эвакуированных из Непала.