В Непале объявили трехдневный национальный траур

Премьер-министр Непала Сушил Коирала объявил трехдневный национальный траур по погибшим в результате землетрясения в Непале магнитудой 7,9, которое произошло 25 апреля. Об этом он сообщил в телевизионном обращении к нации, передает ТАСС.

"В память о наших непальских и иностранных братьях и сестрах, стариках и детях, которые погибли в результате этого разрушительного землетрясения, мы решили объявить с сегодняшнего дня трехдневный национальный траур", - приводит его слова информационный портал Zee News.

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Агентство отмечает, что во время землетрясения в Непале могли находиться около 20 тыс. иностранных туристов. В стране сейчас в разгаре весенний туристический сезон.

Наибольшей популярностью Непал пользуется у туристов из Индии и Китая. В момент землетрясения там могли находиться около 3 тыс. индийцев и свыше 4 тыс. китайцев. По данным посольств, во время стихийного бедствия погибли пять индийцев, в том числе дочь одного из дипломатов, и четверо туристов из КНР.

Пока нет сведений о местонахождении около 300 из 549 зарегистрировавшихся граждан Австралии, 54 из 155 чехов, 674 из 1098 французов, а также пяти индийцев, семи колумбийцев, 18 граждан Индонезии, пяти граждан Литвы, 28 граждан Тайваня. Также на связь пока не вышли примерно 300 японцев.

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Землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале 25 апреля. В Индийском метеорологическом департаменте сообщили, что после основного землетрясения зафиксированы еще 67 повторных толчков меньшей интенсивности. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Непале достигло 5057 человек, еще более 10000 пострадали.