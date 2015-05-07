Самолет с эвакуированными из Непала украинцами приземлился в "Борисполе"

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты самолет приземлился в Киеве. Среди иностранных граждан, представители, в частности, Франции, Грузии, России и Польши.

Как отметил в комментарии журналистам спикер МИД Евгений Перебийнис, всего на данный момент количество граждан Украины, которые могли находиться в Непале составляет 210 человек.

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"Из них 75 граждан Украины возвращаются на борту Министерства обороны, а также 11 иностранцев. Среди них граждане Польши, Франции, Грузии и России", - сказал он.

Перебийнис добавил, что 35 граждан вернулись в Украину своими силами. 21 гражданин Украины остался в Непале. Они отказались эвакуироваться сейчас.

"Еще 46 граждан остаются в списках не вышли на связь", - сказал он.