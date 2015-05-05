Ил-76 вылетел в Непал для эвакуации граждан Украины

17:09, 05 мая 2015
Общество
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Украинский самолет Ил-76 в 16.01 по киевскому времени вылетел из Индии в Непал для эвакуации граждан Украины.

Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в "Tвиттере".

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"Самолет Минобороны Украины Ил-76 в 16.01 по киевскому времени вылетел из Дели (Индия) в Катманду (Непал) для эвакуации граждан Украины", - отмечается в сообщении.

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