Ил-76 вылетел в Непал для эвакуации граждан Украины
17:09, 05 мая 2015Общество
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Украинский самолет Ил-76 в 16.01 по киевскому времени вылетел из Индии в Непал для эвакуации граждан Украины.
Ил-76 вылетел из Индии / Фото УНИАН
Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в "Tвиттере".
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"Самолет Минобороны Украины Ил-76 в 16.01 по киевскому времени вылетел из Дели (Индия) в Катманду (Непал) для эвакуации граждан Украины", - отмечается в сообщении.
Аеропорт м.Катманду, #Непал, наші співвітчизники. pic.twitter.com/vQJ6bvCHdr
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) May 5, 2015
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