Ил-76 вылетел в Непал для эвакуации граждан Украины

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в "Tвиттере".

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"Самолет Минобороны Украины Ил-76 в 16.01 по киевскому времени вылетел из Дели (Индия) в Катманду (Непал) для эвакуации граждан Украины", - отмечается в сообщении.