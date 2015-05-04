Самолет для эвакуации украинцев так и не вылетел из Индии в Непал из-за неисправной детали - СМИ
Экипаж в течение всего дня в воскресенье пытался отремонтировать самолет, но ничего не удалось.
Самолет для эвакуации украинцев из Непала не смогли отремонтировать, потому что деталь, которую прислало Минобороны из Киева, оказалась неисправной.
Об этом руководителям эвакуационной миссии сообщил командир экипажа Ил-76, который до сих пор стоит в Дели, передает корреспондент "Украинской правды".
Экипаж в течение всего дня в воскресенье пытался отремонтировать самолет, но ничего не удалось.
После двух неудачных попыток запустить самолет, экипаж заявил, что не полетит в Непал.
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Сейчас из Киева организовывается передача новой детали.
Разрешение на посадку в аэропорту Катманду украинский самолет имел лишь на темное время суток, поэтому уже в понедельник разрешения на посадку нет.
Кроме того, для возврата в Украину самолету следует получить разрешение еще и от всех транзитных стран, над которыми он будет пролетать.
Украинцев, которые ждут эвакуации, в понедельник должны расселить по гостиницам за счет МИД.
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Украинские дипломаты уже прорабатывают вариант отправки украинцев рейсовыми самолетами в направлении Киева.
И.о. председателя ГСЧС Зорян Шкиряк рассказал, что рассматривается "и дорогой" вариант организации отдельного чартера из Катманду в Киев.
Журналисты, которые летели со спасателями в Непал, также стали заложниками ситуации.
Катманду, ты мое Катманду.Минобороны прислали неисправную деталь для самолета, который должен эвакуировать всех из украинцев с Непал...Posted by Roman Romaniuk on Sunday, May 3, 2015