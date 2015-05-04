Самолет для эвакуации украинцев так и не вылетел из Индии в Непал из-за неисправной детали - СМИ

Самолет для эвакуации украинцев из Непала не смогли отремонтировать, потому что деталь, которую прислало Минобороны из Киева, оказалась неисправной.

Об этом руководителям эвакуационной миссии сообщил командир экипажа Ил-76, который до сих пор стоит в Дели, передает корреспондент "Украинской правды".

Экипаж в течение всего дня в воскресенье пытался отремонтировать самолет, но ничего не удалось.

После двух неудачных попыток запустить самолет, экипаж заявил, что не полетит в Непал.

Читайте такжеВ Непале спасли 101-летнего мужчину, который неделю пробыл под завалами своего дома

Сейчас из Киева организовывается передача новой детали.

Разрешение на посадку в аэропорту Катманду украинский самолет имел лишь на темное время суток, поэтому уже в понедельник разрешения на посадку нет.

Кроме того, для возврата в Украину самолету следует получить разрешение еще и от всех транзитных стран, над которыми он будет пролетать.

Украинцев, которые ждут эвакуации, в понедельник должны расселить по гостиницам за счет МИД.

Читайте такжеВ горах Непала обнаружили тела 50 альпинистов, погребенных под лавиной

Украинские дипломаты уже прорабатывают вариант отправки украинцев рейсовыми самолетами в направлении Киева.

И.о. председателя ГСЧС Зорян Шкиряк рассказал, что рассматривается "и дорогой" вариант организации отдельного чартера из Катманду в Киев.

Журналисты, которые летели со спасателями в Непал, также стали заложниками ситуации.