Информационная политика и защита прав людей: у Зеленского рассказали о приоритетах по деоккупации Крыма

Представительство президента в Крыму будет работать над разработкой законопроектов, которые касаются защиты прав крымчан.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич очертил три основных направления работы в вопросе деоккупации полуострова: разработка необходимых для крымчан законопроектов, информационная политика и поддержка связей с населением временно оккупированного полуострова и защита прав крымчан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кориневич сообщил на брифинге в Киеве.

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На вопрос, какие три основные цели поставило для себя Представительство президента в Крыму на 2020 год в вопросе деоккупации полуострова, Кориневич ответил: «Если мы говорим о наших стратегических целях, то, прежде всего, я бы определил направление законодательной работы. Это то, что является нашим полномочием по закону Украины о представительстве и по соответствующему указу президента. То есть, мы действительно постараемся стать тем органом, который разрабатывает необходимые для Крыма и крымчан законопроекты. Уже есть определенные наработки. Мы будем надеяться это распространить».

Как подчеркнул Кориневич, Представительство президента в Крыму будет работать над разработкой законопроектов, которые касаются защиты прав крымчан и избежания так называемых дискриминационных положений в отношении них. «Мы уже участвуем в нескольких рабочих группах по этому вопросу... Это является первым нашим приоритетом», - сказал он.

По словам Кориневича, вторым приоритетом является информационная политика и «связи с гражданами, проживающими на временно оккупированной территории». «Это важно - поднимать тему Крыма как в наших национальных СМИ, так и влиять и быть доступными на временно оккупированной территории», - подчеркнул он.

«Мы понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. Уже идет шестой год оккупации, и в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство. Поэтому создание культурных, образовательных инициатив для крымчан и информационная составляющая и связи с гражданами можем определить как второй приоритет», - сказал Кориневич.

Третьим приоритетом он назвал вопросы защиты прав крымчан, защиты прав человека. «Это может быть как содействие в получении паспорта или временно жилья и других вопросов», - резюмировал он.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.