В "Слуге народа" объяснили, почему хотят отменить обязательный призыв в армию

Сокращение призыва в армию должно быть взаимосвязано с увеличением профессиональной армии.

Отмена призыва в армию позволит Украине создать профессиональные Вооруженные силы по стандартам НАТО.

Об этом рассказала народный депутат от "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук, оценивая соответствующее заявление министра обороны Андрея Загороднюка, передает "Обозреватель".

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Комментируя возможные сроки создания полностью профессиональных ВСУ, нардеп отметила: "Загороднюк говорит, что это не будет сейчас, в этом году и даже в следующем".

"Стратегическая цель – переход на профессиональную армию по стандартам НАТО. Мы должны к ней стремиться. Это уже много лет обсуждается в обществе и на политическом уровне, кто эффективнее на поле боя – профессиональный военный или 18-летний юноша-призывник, которого призвали после школы и отправили воевать", – заявила Верещук.

По ее словам, сокращение призыва в армию должно быть взаимосвязано с увеличением профессиональной армии.

"Мы понимаем, сколько нужно затрат, чтобы воспитать профессионала... Стандарты НАТО требуют больших вложений. За профессионализацией должны идти и расходы из госбюджета", – отметила депутат.

"Если мы говорим о профессиональной армии, то численность должна уменьшаться. Люди должны выполнять другие обязанности. Есть военно-учетные специальности, их сегодня надо менять, потому что мы живем по лекалам Советского Союза. Мы сейчас должны сделать так, чтобы уберечь жизни военнослужащих и побеждать на поле боя... Профессиональная армия не будет больше. Для этого не будет необходимости, потому что воюют сейчас боевыми дронами, айти-технологиями. Пытаются сделать все, чтобы сохранить жизнь и здоровье солдата", – заявила нардеп.

По ее словам, процесс профессионализации ВСУ продолжается: "Я приведу пример ССО – Сил специальных операций. Они были созданы уже во время боевых действий и доказывают свою эффективность".

Напомним, 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в ряды ВСУ, который продлится до 31 декабря.