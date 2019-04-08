Военный комиссар рассказал, сколько денег получают призывники

При прохождении срочной военной службы военнослужащие получают ежемесячное денежное обеспечение в сумме 350 гривень.

После увольнения в запас военнослужащие срочной службы имеют право на разовую выплату в размере средней зарплаты своего региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергей Клявлин.

По его словам, после того, как призывник принимается на военную службу, он получает разовую помощь в сумме 3800 грн. При этом за ним сохраняется место его предыдущей работы, если он работал, и зарплата в размере средней зарплаты предприятия, на котором он работал.

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При прохождении срочной военной службы военнослужащие получают ежемесячное денежное обеспечение в сумме 350 грн. Также срочники имеют право на 10-дневный отпуск, но не ранее, чем через 3 месяца после начала службы, а в случае необходимости - на дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам.

При увольнении в запас каждый срочник получает разовую выплату в размере 8 должностных окладов. Сумма зависит от воинской должности и звания, на которых срочник заканчивает свою службу. Дети-сироты, а также дети из многодетных семей получают 12 должностных окладов.

Клявлин отметил, что есть еще один вид помощи - это разовая материальная помощь в размере средней зарплаты того региона, где проживает срочник. Для ее получения военнослужащий, который уволился в запас со срочной службы, должен сначала стать на учет в своем военкомате, а затем обратиться с заявлением на имя военного комиссара для получения этой помощи.

Как сообщал УНИАН, в ходе весенне-летней призывной кампании на военную службу из Киева планируют призвать 780 юношей. В целом призывной резерв в столице составляет более 30 тысяч мужчин.