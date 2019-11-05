Зеленский инициирует создание военной полиции

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины до конца 2019 года должно разработать проект «Е-ветеран» и концепцию объединенного реестра ветеранов.

Президент Владимир Зеленский считает необходимым создать военную полицию и до конца 2019 года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.

Такие поручения глава государства дал Минобороны, передает пресс-служба ОП.

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При этом министр обороны Андрей Загороднюк до 31 декабря должен ввести новую систему руководства и управления силами обороны по стандартам НАТО.

Тогда же должна быть создана в структуре Минобороны военная полиция.

Одновременно Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины до конца 2019 года должно разработать проект «Е-ветеран» и концепцию объединенного реестра ветеранов.

Кроме того, до 31 декабря министр внутренних дел Арсен Аваков должен усовершенствовать процедуру выдачи удостоверений водителя и упростить процедуру аккредитации заведений по подготовке и повышению квалификации водителей.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский подписал указ «О дополнительных мерах по улучшению состояния хранения ракет, боеприпасов и продуктов их утилизации на арсеналах, базах и складах Вооруженных сил Украины».

Согласно указу, Кабинет Министров Украины должен выделить необходимые средства «для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ».

Также правительство должно урегулировать вопрос особого режима использования земель вокруг потенциально опасных военных объектов ВСУ.