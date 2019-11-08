В Запорожье 15-летняя девочка в день рождения родила двойню: малыши в реанимации (видео)

У одного мальчика трещина в легком и гематомы, а у второго – надрыв лёгких.

В Запорожье 15-летняя девочка в свой день рождения родила двойню. Малыши находятся в реанимации, один из них – в тяжелом состоянии.

Читайте такжеВ Полтаве женщина родила девочку прямо на остановкеОб этом у себя на странице в Facebook написала волонтер Злата Некрасова.

«Семья из села Беленькое, в запасе средств не было, бабушку даже в реанимацию не пускали без лекарств. Это происходило при мне… У одного мальчика трещина в легком и гематомы, у второго надрыв лёгких. Ситуация крайне тяжелая», – отметила она.

Волонтер просит откликнуться всех небезразличных.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае женщина родила ребенка в 67 лет и установила национальный рекорд.