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В Запорожье 15-летняя девочка в день рождения родила двойню: малыши в реанимации (видео)

14:42, 08 ноября 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеВ Полтаве женщина родила девочку прямо на остановкеОб этом у себя на странице в Facebook написала волонтер Злата Некрасова.

«Семья из села Беленькое, в запасе средств не было, бабушку даже в реанимацию не пускали без лекарств. Это происходило при мне… У одного мальчика трещина в легком и гематомы, у второго надрыв лёгких. Ситуация крайне тяжелая», – отметила она.

Волонтер просит откликнуться всех небезразличных.

Как ранее сообщал УНИАН, в Китае женщина родила ребенка в 67 лет и установила национальный рекорд.

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Теги: #новости Украины#Запорожьепогода в Запорожье