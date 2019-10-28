В Китае женщина родила ребенка в 67 лет и установила национальный рекорд

Супруги не планировали заводить детей.

В городе Цзаочжуан китаянка по фамилии Тянь родила ребенка в 67 лет, став старейшей матерью страны.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Aljazeera.

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На протяжении всей беременности женщины врачи наблюдали за ее состоянием. На 36-й неделе они решили сделать ей кесарево сечение. Так, родилась девочка весом 2,6 кг. Сейчас малыш находится под наблюдением медиков.

Женщина вместе со своим 68-летним мужем решили назвать дочь Тяньц, что с китайского переводится как "посланный небесами". Этот ребенок стал третьим: у пары уже есть сын и дочь.

Прежний рекорд Китая принадлежит женщине из города Чанчунь. 2016 года она родила мальчика в возрасте 64 года.

Напомним, жительница Индии, которой 74 года, установила мировой рекорд: она родила двойню после 30 лет менопаузы.