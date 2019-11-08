Активист Леменов заявил, что на него напали неизвестные

Активист сообщил, что обратился в правоохранительные органы по факту нападения.

Юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики, общественный активист Александр Леменов сообщил, что утром 7 ноября на него в Киеве напали неизвестные.

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«Если кому-то кажется, что одним нападением можно остановить меня в борьбе за новую Украину, то это пустая потеря времени. Сегодня в 7:45 по улице Максимовича, 2, на меня совершили нападение. Кастет (или нечто очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня. Какой-то «детский садик», бежали как последние трусы. Жаль, нападение началось с удара в голову сзади, а потом с «запшиканими» глазами трудно бежать за нападавшим», – написал Леменов на странице в соцсети.

Активист сообщил, что обратился в правоохранительные органы по факту нападения – «преступников, как и заказчиков, будут искать», добавил он.