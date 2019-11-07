На такси за лекарствами: боевики закрыли единственную аптеку на три села в ОРДЛО

По словам жителей, до ближайших аптек можно доехать только на такси или на собственном авто.

Единственную аптеку, которая обслуживала оккупированные села Холодное, Обрыв и Седово на Донбассе, боевики закрыли после курортного сезона на Азовском море.

Об этом сообщает местное издание Остров.

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По словам жильцов, ближайшие аптеки находятся в Новоазовске, куда добраться можно только на такси или на собственном авто.

«Такси с Холодного до Новоазовска и обратно стоит 700 рублей, с Обрыва – 600 рублей, село Седово и обратно – 500 рублей», – возмущаются жители.

В то же время туристы местным жителям не посочувствовали. Они утверждают, что те «наживаются» на туристическом сезоне.

Село Седово считается курортной зоной в ОРДЛО.

Как сообщал УНИАН, 31 октября в районе населенного пункта Новая Ласпа на временно оккупированной территории Донецкой области автомобиль оккупантов подорвался на мине. Ее заложили и успешно забыли о местоположении сами же боевики.