Стало известно об ужасном состоянии украинского политзаключенного Шумкова в РФ: бледный, беспокоят судороги

Украинскому политзаключенному дают неизвестные таблетки.

Незаконно осужденного в России украинского политзаключенного Александра Шумкова в больнице ФКУЗ МСЧ-69 посетил его адвокат Роман Лизлов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его тетя Людмила Шумкова. Она отметила, что Александр прекратил голодовку под угрозой принудительного кормления.

"Саша бледный, у него не прекращаются головные боли и боли в области спины, беспокоят судороги. Необходимого лечения не предоставляют, однако дают неизвестные таблетки и назначен курс уколов, каких именно и для чего, неизвестно", - говорится в ее сообщении.

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Как рассказал своему адвокату Александр, шприцы с неизвестным веществом распаковываются и заполняются в другом помещении, в связи с чем есть опасения получить инфекционное заражение.

"Руководитель учреждения на вопрос адвоката отвечать отказывается, отправляет к врачу. Врача нет, найти невозможно", - добавила Шумкова.

Адвокатом подготовлен ряд соответствующих обращений и жалоб, а также о ситуации сообщили Посольству Украины в РФ.

Как сообщал УНИАН, 24 августа 2017 года Шумков был арестован судом в Брянской области на 15 суток за невыполнение требования представителя российской власти предоставить для осмотра личные вещи. В начале сентября дело было переквалифицировано, и он был официально задержан по подозрению в совершении другого преступления.

В «Правом секторе» сообщили, что пропавший в Херсоне военнослужащий Чернобаевской войсковой части №4067 Александр Шумков оказался похищенным спецслужбами РФ на административной границе между Херсоном и оккупированным Крымом.

Согласно фабуле дела, Шумков находился в «Правом секторе» с 28 ноября 2013 года (дата создания движения) до 23 августа 2017 года и «длительное время был охранником тогдашнего лидера «ПС» Яроша. Последний факт, отмечается в деле, свидетельствует о «значительной роли» Шумкова в деятельности «Правого сектора». Деятельность движения названа «направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность».

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), в связи с якобы членством в запрещённом в России «Правом секторе». Шумков содержатся в исправительной колонии в Тверской области РФ.