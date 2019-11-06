В Киеве арестовали женщину-ветерана АТО с позывным "Пума"

В сентябре 2019 года якобы за покушение на бизнесмена был задержан муж "Пумы", киборг Владислав Грищенко с позывным "Буча".

В среду, 6 ноября, Печерский суд Киева арестовал ветерана АТО Инну Грищенко с позывным "Пума" на 60 суток.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Назар Приходько.

О задержании Инны Грищенко сообщил другой ветеран войны на Донбассе, крымчанин Станислав Краснов.

Затем основатель Pizza Veterano Леонид Остальцов сообщил об обысках в киевской пиццерии, где работала Инна Грищенко, а также у его помощника - Дмитрия Терещенко.

Терещенко якобы обвиняют в причастности к покушению на бизнесмена в Косове (Ивано-Франковская область) в 2018 году, за которое в сентябре 2019 года задержали киборга Владислава Грищенко, с позывным "Буча". Владислав является супругом Инны, которая три года назад работала в одном из заведений Veterano Group. Тогда его жена проходила по делу в качестве свидетеля, а теперь - как подозреваемая.

Как сообщал УНИАН, ранее Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство за скандальные высказывания народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федины и волонтерки Маруси Звиробий.