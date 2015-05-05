На могиле Бандеры в Мюнхене хотят установить сигнализацию и видеонаблюдение

К этому побудило очередное осквернение захоронения лидера украинских националистов середины ХХ века, говорится в сюжете ТСН.

На днях белый мраморный крест с обеих сторон разрисовали красной краской. Об этом сообщили туристы, которые посещали могилу Бандеры.

Значительный ущерб вандалы не нанесли. Краску отмыли фактически сразу. Это уже третий случай вандализма на могиле Степана Бандеры за последний год. Прошлым летом злоумышленники вообще сбросили крест и пытались раскопать могилу.

Читайте такжеВ Мюнхене неизвестные осквернили могилу Бандеры (фото)

Хулиганов полиция ни разу не нашла. Так что семья Бандеры планирует установить на могиле видеонаблюдение и сигнализацию.

"Я буду теперь говорить с предприятием, которое занимается алармом и камерами, чтобы они мне выставили смету, сколько будет стоить такое мероприятие. И тогда мы решим от Украинского института образовательной политики, чтобы встроить там аларм, который бы отпугивал этих людей от той позорной работы, которую они делают на могиле Степана Бандеры", - рассказал зять Бандеры Андрей Куцан.

Для этого нужно распоряжение полиции. Это проблематично из-за защиты персональных данных посетителей кладбища.