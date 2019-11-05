В КГГА прокомментировали прорыв теплосети в центре Киева – обещают, что отключений воды не будет

В результате аварии на углу улиц Шота Руставели и Саксаганского образовались провалы на автодорожном полотне в двух местах размером 3 на 3 метра каждый.

Из-за порыва трубопровода горячего водоснабжения на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского потребителей ближайших домов переподключают на другие магистрали, чтобы избежать перебоев в снабжении услуг.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

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В КГГА уточнили, что авария произошла сегодня около 16:40. Провалы образовались непосредственно на автодорожном полотне в двух местах, размером 3х3 м каждый. Авто, попавшие в провал автодорожного покрытия, эвакуированы, водители не пострадали.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев напомнил, что в этом году в столице заменили 130 км аварийных трубопроводов. Он добавил, что город будет продолжать работы по замене изношенных трубопроводов.

О сроках ликвидации повреждения власти сообщат дополнительно.

Как сообщал УНИАН, из-за аварии изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобусов № 69.

В настоящее время транспорт курсирует так:

троллейбусы № 40 и № 40К - до Железнодорожного массива;

троллейбусы № 3 и № 9 - до железнодорожного вокзала «Южный»;

троллейбусы № 12 – до ст. м. «Лыбидская»;

троллейбусы № 14 – до ст. м. «Дворец Спорта»;

автобусы № 69 - до ул. Тарасовской.

В то же время патрульная полиция Киева сообщает о временном ограничении въезда с улицы Бассейной на улицу Эспланадную.

"Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на улице Эспланадной. Заезд на нее с улицы Бассейной временно перекрыт из-за аварии на теплосети, которая вызвала провал покрытия проезжей части", - говорится в сообщении полиции.