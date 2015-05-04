При переправке в Мариуполь задержана партия антиукраинской агитпродукции
15:25, 04 мая 2015Общество
3025 0
В Донецкой области на пропускном пункте "Новотроицкое" задержан гражданин Украины, который по поручению боевиков "ДНР" пытался автотранспортом перевезти в Мариуполь антиукраинскую агитационную продукцию.
REUTERS
Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. Также он сообщил, что в Луганской области украинские правоохранители задержали информатора боевиков.
Читайте такжеСБУ задержала россиянку, подозреваемую в подрыве стелы в Харькове (фото)"В результате совместных действий пограничников, сотрудников СБУ и служащих ВСУ задержан человек, причастный к деятельности незаконных вооруженных формирований. Мужчина занимался сбором данных в пользу боевиков", - рассказал он.
По информации Александра Мотузяника, у задержанного обнаружена топографическая карта с элементами обстановки, а также электронные накопители.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter