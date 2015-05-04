При переправке в Мариуполь задержана партия антиукраинской агитпродукции

Об этом сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник. Также он сообщил, что в Луганской области украинские правоохранители задержали информатора боевиков.

Читайте такжеСБУ задержала россиянку, подозреваемую в подрыве стелы в Харькове (фото)"В результате совместных действий пограничников, сотрудников СБУ и служащих ВСУ задержан человек, причастный к деятельности незаконных вооруженных формирований. Мужчина занимался сбором данных в пользу боевиков", - рассказал он.

По информации Александра Мотузяника, у задержанного обнаружена топографическая карта с элементами обстановки, а также электронные накопители.