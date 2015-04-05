СБУ задержала диверсанта и информатора ”ДНР”

Как сообщили в пресс-центре СБУ, установлено, что боевик причастен еще к нескольким диверсионным акциям террористов, направленным на запугивание мирных жителей.

Кроме того, задержана информатор боевиков - жительница города Селидово.

”Женщина регулярно сообщала боевикам из незаконных вооруженных формирований сведения о расположении военной техники и личного состава ВСУ, дислоцированных в районе этого населенного пункта”, - отметили в СБУ.

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”Против обоих приспешников террористов открыты уголовные производства. Продолжаются следственные действия”, - говорится в сообщении.