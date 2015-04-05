СБУ задержала диверсанта и информатора ”ДНР”
22:06, 05 апреля 2015Война
2903
Служба безопасности Украины задержала жителя г.Дзержинск, который по указанию главарей бандформирований ”ДНР” принимал участие в захвате здания Дзержинского горсовета.
СБУ задержала диверсанта, терроризировавшего мирных жителей Донецкой области, и информатора ”ДНР” / УНИАН
Как сообщили в пресс-центре СБУ, установлено, что боевик причастен еще к нескольким диверсионным акциям террористов, направленным на запугивание мирных жителей.
Кроме того, задержана информатор боевиков - жительница города Селидово.
”Женщина регулярно сообщала боевикам из незаконных вооруженных формирований сведения о расположении военной техники и личного состава ВСУ, дислоцированных в районе этого населенного пункта”, - отметили в СБУ.
Читайте такжеПорошенко сообщил об успехах СБУ: арест десяти диверсионных групп еженедельно
”Против обоих приспешников террористов открыты уголовные производства. Продолжаются следственные действия”, - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter