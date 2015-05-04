"Автомайдановцы" показали дворец Кивалова на берегу моря в Одессе

Официально это здание называется "комплекс" Международного Гуманитарного Университета, сообщается на странице Автомайдана в Фейсбук.

Один из его корпусов находится на берегу моря, в нем есть теннисный корт, причал, а возле него — яхты. А вот студентов на территории корпуса не видно.

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"Если вы будете пытаться попасть на территорию этого "учебного" заведения, то вас тепло встретят его "выпускники" характерной внешности", - говорится в сообщении.