"Автомайдановцы" показали дворец Кивалова на берегу моря в Одессе
00:02, 04 мая 2015Общество
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Активисты Автомайдана 2 мая с помощью беспилотного самолета сняли на видео дом депутата Сергея Кивалова в Одессе, более известный как "Дом Гарри Поттера".
"Автомайдановцы" показали дворец Кивалова на берегу моря в Одессе / facebook.com/automaidan
Официально это здание называется "комплекс" Международного Гуманитарного Университета, сообщается на странице Автомайдана в Фейсбук.
Один из его корпусов находится на берегу моря, в нем есть теннисный корт, причал, а возле него — яхты. А вот студентов на территории корпуса не видно.
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"Если вы будете пытаться попасть на территорию этого "учебного" заведения, то вас тепло встретят его "выпускники" характерной внешности", - говорится в сообщении.
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