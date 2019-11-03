Не поделили церковь: на Житомирщине между верующими двух конфессий возник спор из-за храма

Чтобы не допустить драки, на место происшествия прибыла полиция.

Сегодня в селе Калиновка Житомирского района прихожане двух конфессий (ПЦУ и УПЦ Московского патриархата) спорили, кому принадлежит храм.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, 3 ноября правоохранителям поступило сообщение о конфликте между прихожанами.

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В полиции уточнили, что ранее община этого села приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Однако сегодня у храма возникла стычка между прихожанами ПЦУ и сторонниками Московского патриархата. Первые пришли к сельской церкви и намеревались провести инвентаризацию. Это возмутило сторонников Московского патриархата, которые считают храм своим, поэтому стали его защищать от односельчан. Представители Московского патриархата закрылись внутри церкви и не пускали туда своих оппонентов, так и возник спор.

На место конфликта прибыли правоохранители, чтобы решить его законно и избежать драки. В настоящее время полиция работает на месте, обеспечивает правопорядок и способствует урегулированию конфликта.

Как сообщал УНИАН, в конце октября в Ровенской возник конфликт между сторонниками Украинской православной церкви, которые находится в единстве с московским патриархатом, и Православной церкви Украины вокруг принадлежности местного Свято-Покровского храма.