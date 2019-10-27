В Ривненской области произошел конфликт между сторонниками УПЦ (МП) и ПЦУ (видео)

Сейчас церковь опечатана и взята под охрану полицией.

В Ривненской области, в селе Будераж Здолбуновского района, сегодня произошел конфликт между сторонниками Украинской православной церкви, которая находится в единстве с московским патриархатом, и Православной церкви Украины по поводу принадлежности местного Свято-Покровского храма.

Как сообщил руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Антон Крук, во время службы в церкви, на которую имеет право община ПЦУ, в помещение зашли около десятка сторонников УПЦ и начали утверждать, что храм в свое время передали верующим ПЦУ с нарушением закона.

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По предположению правоохранителей, количество участников акции протеста выросло за счет неместных жителей, выступавших за то, чтобы передать храм снова в подчинение УПЦ.

В полицию поступили два вызова с места происшествия с просьбой вмешаться в ситуацию. Правоохранители, как утверждает Крук, прибыли на место происшествия оперативно и не допустили силового противостояния.

Сейчас местный храм по решению общины опечатан. Его охраняет полиция.