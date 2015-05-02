МИД анонсировал эвакуацию украинцев из Непала на 3 мая

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Сбор граждан, которые находятся отдельно от базового лагеря, на резиденции Почетного консула Украины в Непале в 14.00 по местному времени возле Почетного консульства Украины в Катманду по адресу: House № 122, Bhagwan Marg, Narayan Chour, Naxal, Kathmandu. Телефон горячей линии в Непале: +9779813057540», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло утром 25 апреля. Затем произошла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7.

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По состоянию на 20:00 1 мая МИД владеет информацией о пребывании на территории Непала 210 граждан Украины.

Данные о погибших и пострадавших украинцев отсутствуют, однако с 46 соотечественниками не удается выйти на связь. Стабильная связь поддерживается с около 100 гражданами.

Для эвакуации украинцев вылетел самолета Ил-76 Минобороны.