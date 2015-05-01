В Северодонецке отметить 1 Мая собралось всего 10 коммунистов

Хотя в праздничном митинге КПУ заявляла 200 участников, сообщает пресс-служба руководителя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

«Люди немного постояли у памятной стелы, вспомнили дешевую колбасу в СССР, поностальгировали по своей молодости и разошлись, - отмечает руководитель области Геннадий Москаль. - Ни полноценного митинга, ни каких-то призывов, ни даже какой-то коммунистической символики - ничего не было».

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«Сдулись коммунисты на Луганщине сошли, как говорят гуцулы, на ныч, - добавляет Москаль. - И это хорошая новость!» Он также отмечает, что «в Старобельске на акцию «За единую Украину!» собралось несколько сотен человек. Люди сформировали колонну с транспарантами «Старобельск - это Украина!», «Мы за единую Украину!», несли желто-синие флаги, скандировали «Слава Украине!»... И это еще лучшая новость!»