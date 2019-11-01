Пытки и изнасилование детей в одесском приюте: ГПУ взяла под контроль ход расследования

По данным ведомства, расследование проводится в рамках четырех уголовных производств.

Генеральная прокуратура Украины взяла под контроль ход расследования по фактам нарушения прав детей в расположенном в Одессе областном коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей» (бывший приют «Свитанок»).

Об этом сказано в заявлении пресс-службы ГПУ.

Как отмечается, в связи с резонансом и многочисленными публикациями в СМИ заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов направил прокурору Одесской области поручения по проверке обнародованных фактов.

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«Речь идет об избиении детей, причем, не только со стороны воспитателей центра, но и сотрудников правоохранительных органов, унижении, насилии несовершеннолетних. Эта проверка позволит установить объективные обстоятельства, причины совершения этих бесчеловечных действий, выявить виновных лиц и как можно быстрее направить дело в суд», - отметил Мамедов.

Согласно сообщению, сейчас территориальными подразделениями органов Национальной полиции Одесской области и Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников КУ «Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации». В частности, по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку информации о фактах жестокого обращения с детьми в коммунальном учреждении «Центр социально-психологической реабилитации детей». Проверка была начата в связи с побегом из центра нескольких девочек-подростков, одну из которых, съевшую таблетку для мойки посуды, госпитализировали. В больницу 14-летнюю потерпевшую увезли только после того, как в учреждение прибыли ее мать и общественники.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

В начале октября в полиции заявили, что воспитанница данного учреждения обвинила в изнасиловании Лучезара Панфилова, являющегося участником группы «911», волонтеры которой занимаются поиском пропавших детей.

По данным правоохранителей, трое подростков сбежали из центра и были найдены волонтерами, которые доставили их в полицию. Сразу о каких-либо противоправных действиях в отношении детей никто не заявлял.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ.

Как сообщил волонтеры, когда несовершеннолетних нашли, они были пьяны, и поэтому решили оставить переночевать их в квартире Панфилова, который проживает с несколькими родственниками. Мужчина отрицает, что насиловал несовершеннолетнюю.

28 октября на пресс-конференции известная общественница Зоя Мельник заявила, что несовершеннолетняя, которая обвиняет волонтера в изнасиловании, пыталась совершить самоубийство, вскрыв себе вены. Сейчас она в психиатрической больнице. Мельник не исключила, что несовершеннолетняя оговорила Панфилова, к чему ее якобы вынудило руководство центра.

Общественница утверждает, что над детьми в учреждении издеваются сотрудники. Они их избивают, вызывают представителей некой охранной фирмы «Центр», которые также бьют и унижают несовершеннолетних и т. д. Также, по ее данным, к происходящему причастны отдельные сотрудники Хмельницкого отделения полиции.

В Одесской ОГА заявили, что в ходе проверки в центре выявлены нарушения прав детей и условий их содержания.