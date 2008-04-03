Крымские экологи просят Ющенко спасти Ай-Петри

Экологическая общественность Крыма просит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО обеспечить заповедный режим горы Ай-Петри, издав Указ о расширении границ Ялтинского горно-лесного заповедника с включением в него территории Ай-Петринского плато.

Об этом говорится в обращении председателя Координационного Совета общественных экологических организаций Крыма, президента Крымской академии наук Виктора ТАРАСЕНКО к Президенту Украины.

В обращении, текстом которого располагает УНИАН, В.ТАРАСЕНКО отмечает, что сегодня Ай-Петринское плато, которое выполняет ряд важнейших функций для крымского климатического курорта (среди них - климатообразующая, природоохранная, водогенерирующая, рекреационная, лечебно-реабилитационная), активно осваивается туристическим и игорно-развлекательным бизнесом.

«Печальный опыт рекреационно-туристического освоения плато горы Ай-Петри, приведший к разрушению, а местами и полному уничтожению травяного покрова и почв, альпийских лугов яйлы, загрязнению территории ТБО и канализационными стоками, захламлению водоаккумулирующих карстовых воронок и полостей, огромными потерями в связи с лесными пожарами - свидетельствует о том, что природа Крыма очень ранима и не сможет выдержать чрезмерных нагрузок», - подчеркивает эколог.

По мнению крымских ученых, главное условие функционирования климатического курорта, каким является Большая Ялта, - это сохранение рекреационных климатических ресурсов, средообразующих свойств ландшафтов.

«В Крым со всего мира приезжают больные с заболеваниями легких и верхних дыхательных путей, с сердечно-сосудистыми и нервными болезнями. Для них основным видом лечения является климат. Тезис о важной средообразующей роли ландшафтов должен стать определяющим, приоритетным для функционирования южнобережных и горных климатических курортов», - отмечает президент Крымской академии наук.

Он убежден, что необходимо «ограничивать и лимитировать хозяйственное освоение территории Южного берега Крыма и горного Крыма». Эти территории требуют особого заповедного природоохранного режима, уверен В.ТАРАСЕНКО.