В Одессе суд конфисковал турецкое судно, занимавшееся контрабандой в украинской зоне Черного моря

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, 28 апреля состоялось судебное заседание по рассмотрению дела в отношении нарушения капитаном турецкой рыбопромысловой шхуны ZOR законодательства об исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Суд вынес решение о конфискации шхуны вместе с навигационным оборудованием в пользу государства. Также уничтожению подлежат орудия лова, в целом это 10 километров сетей. После оглашения решения суда экипаж шхуны, забрав личные вещи, выбыл из международного аэропорта «Одесса» в Стамбул.

Читайте такжеМИД требует от России не заниматься контрабандой под видом доставки "гуманитарки"

Кроме того, еще в начале апреля капитан шхуны добровольно возместил Одесскому отряду морской охраны расходы на сумму около 290 тыс. грн.

В пресс-службе напомнили, что 24 марта в Черном море при взаимодействии пограничной авиации и морской охраны была задержана браконьерская шхуна. Тогда экипаж самолета «Даймонд», совершавший мониторинг исключительной (морской) экономической зоны Украины, заметил нарушителей в 40 милях от острова Змеиный. Плавсредство не имело никаких признаков государственной принадлежности. В ходе дальнейшего наблюдения пилоты зафиксировали, как рыбаки начали ставить сетки. О ситуации сразу доложили командиру корабля морской охраны «Николаев», который вышел на задержание нарушителей. Через некоторое время пограничники морской охраны догнали и задержали браконьеров. Во время проверки шхуны были обнаружено камбальные сети и сухой лед, а также установлено, что название шхуны ZOR (флаг Турции).