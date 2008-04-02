Мэр Киева приказал уборку мусора называть учением гражданской обороны

С целью улучшения санитарной ситуации в городе Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ поручил провести в каждом районе столицы учения гражданской обороны по ликвидации несанкционированных свалок мусора, которые могут привести к санитарно-эпидемическим опасным ситуациям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в учениях примут участие работники предприятий и организаций Киева.

По информации управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Дарницкой РГА, в эту пятницу учения состоятся в микрорайоне Осокорки на территории водосборных хозяйств «Киевводоканала», где накопилось большое количество бытового мусора. Предварительно договорено, что в учениях примут участие 60 работников администрации, предприятий и организаций района. Им будут помогать грузчики, будет использоваться специальная техника, экскаваторы и тому подобное. «А закончится процесс борьбы с мусором питьем чая и приятным общением участников учений», отметили в пресс-службе КГГА.