Ужгородцев просят прекратить дискриминацию больных дифтерией студентов-иностранцев

Студенты университета просят жителей города проявить толерантность, уважение и терпимость в этой ситуации.

Студенты Ужгородского национального университета обнародовали обращение к жителям города в связи с волной дискриминационных комментариев в адрес студентов-иностранцев, которые заболели дифтерией.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте университета.

«Мы обращаемся не к представителям власти или международным партнерам, а к людям, к нашим землякам... Мы поражены волной дискриминационных комментариев в адрес наших сверстников – студентов-иностранцев медицинского факультета №2, заболевших дифтерией», - говорится в заявлении.

Как отмечается в обращении, страх – очень сильная эмоция.

«Можно понять, когда горожане боятся, что заболеют они или их дети опасной болезнью. Но при этом надо помнить, что все мы (независимо от национальности) – чьи-то дети. Но мы здоровы, а они уже больны, им сейчас очень нужны помощь и поддержка», - отмечают студенты.

Они также обращают внимание общественности в письме, что ни один врач или чиновник от медицины не подтвердил тот факт, что студенты-иностранцы «привезли» инфекцию из-за рубежа. Напротив, известный врач-инфекционист Виктор Петров, который первым обследовал больных, отметил, что болезнь имеет штамм местного происхождения.

Студенты подчеркнули, что по-настоящему культурные, цивилизованные люди никогда не позволят себе оскорблять людей, попавших в беду.

«Сегодня у украинцев имеются широкие возможности путешествовать. Не забывайте, что мы все автоматически становимся иностранцами при пересечении границы, и при этом хотим к себе бережного, человеческого отношения. Давайте относиться к другим так, как мы хотим, чтобы относились к нам», - пишут студенты.

Они также призывают всех к толерантности, уважению и терпимости, а также выражают благодарность тем, кто поддержал университет и студентов, «ибо, действительно, болезни безразлично, какого цвета наша кожа».

Как сообщал УНИАН, 17 октября с диагнозом «дифтерия» был госпитализирован студент-иностранец, который учится на 5-м курсе медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета.

Также были обследованы 121 студент и 2 человека, контактировавших с больным. У 44 человек были взяты материалы для лабораторного исследования.

22 октября в областную инфекционную больницу были госпитализированы еще двое пациентов с диагнозом «дифтерия».

23 октября дополнительно у 12 человек лабораторно определили палочку дифтерии, их всех также госпитализировали.

В этот же день были использованы все восемь имеющихся в Закарпатской области доз противодифтерийной сыворотки. Впоследствии в Минздраве Украины приняли решение о перераспределении 20 противодифтерийных флаконов сыворотки для Закарпатья из других регионов Украины.

Как известно, на медицинском факультете № 2 Ужгородского национального университета обучаются 1400 студентов-иностранцев, в частности из Индии.