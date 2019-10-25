Червячки, пальцы и вставные челюсти: идеи причудливых блюд на Хэллоуин (видео)

Жуткими вкусностями можно напугать гостей.

Если вам хочется удивить своих гостей на Хэллоуин, приготовьте что-то необычное, пугающее, но очень вкусное. Далее - идеи «страшных» блюд на День всех святых.

Например, из кулинарной мастики, крема и декора для десертов можно сделать леденец-мумию. А кекс, лакрица и ягоды на Хэллоуин могут превратиться в паука. Сырные палочки можно окунуть в горячий белый шоколад, окрашенный красителем. Если добавить стружку из миндаля, получится вкуснятина, похожая на пальцы зомби.

Читайте такжеВкусный Хэллоуин: оригинальные блюда из тыквы (видео)

Слоеные пирожные можно разобрать, полить кремом с красителем - и сделать атрибут фильма ужасов. Из кусочков яблок и зефира можно запросто сделать съедобные вставные челюсти. Завершить композицию можно вареньем из смородины.

Магазинных червячков можно поселить в "землю" из шоколадного пудинга. Сверху для лучшего эффекта можно посыпать измельченное темное печенье.