Очень страшное кино: 5 фильмов, которые дополнят ваш Хэллоуин (видео)

Вечер 31 октября можно провести за просмотром хорошего хоррора.

Хэллоуин – это праздник, который ассоциируется со страхами и нечистой силой. Поэтому вечер 31 октября можно провести за просмотром хорошего хоррора. Предлагаем 5 фильмов, которые стоит посмотреть на Хэллоуин.

"Эдвард Руки-Ножницы" (1990), режиссер Тим Бертон

Это не классический фильм ужасов, а скорее история о людях, которым некомфортно в обществе. Эдвард, которого играет Джонни Депп, – искусственный человек, которому не успели приладить руки. Он вынужден обходиться ножницами, что делает несчастным аутсайдером.

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"Багровый пик" (2015), режиссер Гильермо дель Торо

Прежде всего, этот фильм очень красивый: декорации, интерьер, костюмы просто поражают. По сюжету, над городом возвышается странный дом, который зимой покрывается кровавым снегом. Никто не решается подняться туда, кроме одной девушки, которая раскроет тайны странного особняка.

"Ужасы на улице Вязов" (1984), режиссер Уэс Крейвен

Ну какой же Хэллоуин без ленты про мистического серийного убийцу Фредди Крюгера. Пожалуй, это самый популярный фильм ужасов, который имеет рекордное количество сиквелов. Лента рассказывает о маньяке, который вторгается в сны подростков, пытаясь их убить.

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"Ворон" (1994), режиссер Алекс Пройас

Действие этого знаменитого фильма происходит в Ночь Дьявола – 30 октября, накануне Хэллоуина. Эрик, который восстал из мертвых, хочет отомстить за смерть своей невесты. "Ворон" – культовый фильм готической культуры, на съемках которого трагически погиб Брэндон Ли.

"Семейка Адамсов" (1991), режиссер Барри Зонненфельд

Если в вечер Хэллоуина вам не хочется смотреть ужасы, включите "Семейку Адамсов". Это черная комедия о странной семье, которая живет в необычном доме. Экстравагантный Гомес, роковая Мортиши и их родственники гарантированно поднимут вам настроение.